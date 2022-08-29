Як повідомляє Politeka.net, популярна телезірка, блогерка та експерт шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська розповіла, як складаються її стосунки з колишнім чоловіком – відомим боксером В'ячеславом Узєлковим. Про це вона повідомила в інтерв'ю проекту "Як ти?" з Григорієм Решетником.

За її словами, колишнім закоханим уперше з часів розлучення у 2018 році вдалося спокійно поговорити. Це сталося за кілька днів після вторгнення росії в Україну.

"Слава через кілька днів після початку війни зателефонував Роберту і запитав, чи все у нас гаразд. Потім зателефонував мені. Вперше після розлучення ми поговорили як дорослі люди. Він був спокійний, запитав, чи мені потрібна допомога", - розповіла вона.

При цьому надто довго колишньому подружжю не вдалося зберегти добрі стосунки.

"Він мене переслідував своїми смс-повідомленнями та погрозами, залякуваннями, міг писати навіть уночі. Я практично не спала через це. Востаннє я йому сказала, що у нас новий закон про аб'юз і, якщо він мене ображатиме, я звертатимуся до поліції та суду. Зберегла скріни листування. Це його заспокоїло", - поянила вона.



За словами Марини Боржемської, діти дуже рідко з татом листуються і просять її не наполягати на зустрічах із В'ячеславом Узєлковим.

"Діти звикли бути без батька, і вони його не потребують. Слава каже, що я винна в цьому. Я навпаки деякий час виправдовувала його. Я казала дітям: "Дайте йому час. Йому складно. У нього була сім'я, а одного разу її не стало". Якась агресія стосовно мене з його боку, їх лякає. Я сказала дітям, що вони повинні приймати і поважати батька таким, яким він є. Роберт сказав, що вже нема за що чіплятися. Діти попросили, щоб я більше не просила їх зустрічатися з ним", – каже Марина Боржемська .

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