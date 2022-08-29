Как сообщает Politeka.net, популярная телезвезда, блогерша и эксперт шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская, рассказала, как складываются ее отношения с бывшим мужем – известным боксером Вячеславом Узелковым. Об этом она сообщила в интервью проекту "Як ти?" с Григорием Решетником.

По ее словам, бывшим влюбленным впервые со времен развода в 2018 году удалось спокойно поговорить. Это произошло через несколько дней после вторжения рф в Украину.

"Слава через несколько дней после начала войны позвонил Роберту и спросил, все ли у нас в порядке. Затем позвонил мне. Впервые после развода мы поговорили как взрослые люди. Он был спокоен, спросил, нужна ли мне помощь", - рассказала она.

При этом, слишком долго бывшим супругам не удалось сохранить хорошие отношения.

"Он меня преследовал своими смс-сообщениями и угрозами, запугиваниями, мог писать даже ночью. Я практически не спала из-за этого. В последний раз я ему сказала, что у нас новый закон об обьюзе и, если он будет меня обижать, я буду обращаться в полицию и суд. Сохранила скрины переписки. Это его успокоило", - поянила она.

По словам Марины Боржемской, дети очень редко с папой переписываются и просят ее не настаивать на встречах с Вячеславом Узелковым.

"Дети привыкли быть без отца, и они в нем не нуждаются. Слава говорит, что я виновата в этом. Я наоборот некоторое время оправдывала его. Я говорила детям: "Дайте ему время. Ему сложно. У него была семья, а в один момент ее не стало". Какая-то агрессия по отношению ко мне с его стороны, их пугает. Я сказала детям, что они должны принимать и уважать отца таким, каким он есть. Роберт сказал, что уже не за что цепляться. Дети попросили, чтобы я больше не просила их встречаться с ним", – говорит Марина Боржемская.

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