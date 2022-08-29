Популярна телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно закрила свій притулок для переселенців, зараз активно працює над новим сезоном програми "Ле Маршрутка".

Вона також продовжує допомагати українцям, які вимушені були втікати від війни. Цього разу на своїй сторінці в Instagram Леся розмістила зворушливі кадри зі зйомок «Ле маршрутки».

Команда вже відзняла декілька випусків нового сезону, а для чергових зйомок Нікітюк приїхала до міста Охтирка Сумської області. Там вона зустрілася з місцевими мешканками, які пережили обстріли з боку російських окупантів.

"Охтирка - місто Герой. Місцева Бабуся розказала як пережила страшні обстріли ворога… коли ховалася від них в підвалі забирала з собою собак, вони лягали навколо і зігрівали її.. було холодно і страшно.. Всіх собак і котиків, яких не змогли вивезти люди, всі ці місяці підгодовує Алла, співзасновниця ГО «Дім безпритульний тварин». Дякую❤️", — пише Нікітюк.

Леся також додала, що програма Ле Маршрутка «Сіверщина» вийде в ефір уже восени.

Шанувальники в коментарях підтримали Нікітюк:

"Леся, дуже чекаємо! Ви велика молодець🤍так тримати";

"Неймовірні люди👏";

"люди і долі. серця і душі...Боже, бережи Україну";

"Леся, ви неймовірна, дуже добра і чудова людина".

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