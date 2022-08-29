Вона також продовжує допомагати українцям, які вимушені були втікати від війни. Цього разу на своїй сторінці в Instagram Леся розмістила зворушливі кадри зі зйомок «Ле маршрутки».
Команда вже відзняла декілька випусків нового сезону, а для чергових зйомок Нікітюк приїхала до міста Охтирка Сумської області. Там вона зустрілася з місцевими мешканками, які пережили обстріли з боку російських окупантів.
"Охтирка - місто Герой. Місцева Бабуся розказала як пережила страшні обстріли ворога… коли ховалася від них в підвалі забирала з собою собак, вони лягали навколо і зігрівали її.. було холодно і страшно.. Всіх собак і котиків, яких не змогли вивезти люди, всі ці місяці підгодовує Алла, співзасновниця ГО «Дім безпритульний тварин». Дякую❤️", — пише Нікітюк.
Леся також додала, що програма Ле Маршрутка «Сіверщина» вийде в ефір уже восени.
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Шанувальники в коментарях підтримали Нікітюк:
"Леся, дуже чекаємо! Ви велика молодець🤍так тримати";
"Неймовірні люди👏";
"люди і долі. серця і душі...Боже, бережи Україну";
"Леся, ви неймовірна, дуже добра і чудова людина".
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