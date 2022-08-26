Телеведуча Леся Нікітюк провела тривожну ніч, вона прокинулася від кошмару у себе у ванній.

Харизматична Леся Нікітюк розвиває свій профіль у Instagram і частково посвячує шанувальників у найвідвертіші подробиці свого життя. Телеведуча веде насичене та яскраве життя, тому їй завжди є чим поділиться.

Так, у своїх Stories Леся повідомила, що прокинулася від нічних кошмарів у ванній кімнаті. Справа в тому, що під час сигналів повітряної тривоги телеведуча використовує ванну як укриття. На підлозі вона облаштувала собі ложе з подушок та покривала.

Нікітюк повідомила, що заснула о 22.30, проте о 2.23 її розбудила сирена, вона перейшла у ванну, де знову заснула, але о 4.17 знову прокинулася від кошмару на підлозі.

О 5.47 знаменитість, що не виспалася, почала збиратися на зйомки.

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