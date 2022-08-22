Телеведуча Леся Нікітюк закликала українців брати під опіку сім'ї переселенців, які змушені через війну розпочинати життя з нуля.

Минулого місяця Леся Нікітюк закрила притулок, у якому приймала біженців. Але на цьому теледтва не перестала робити добрі справи — вона продовжує допомагати деяким сім'ям. Багато хто потребує постійної допомоги, тому Леся закликала українців допомагати переселенцям.

У своїх стор Instagram телеведуча опублікувала милий кадр з малюком на руках.

«Я прошу всіх не забувати про сім'ї переселенців. Їм потрібна наша допомога. Якщо хтось хоче взяти сім'ю під опіку. Це може бути 2, 3, 4, 5 тисяч. Будь ласка, пишіть мені у ТГ», - звернулася Леся Нікітюк.

Раніше телеведуча підшукувала хорошого чоловіка для переселенки Тамари з Краматорська.

"Цей день настав. Шукаємо тітці Тамарі з Краматорська хорошого чоловіка. Передплатники 50+ пишіть мені в директ.

"Потрібно тітці Тамарі дуже хорошого чоловіка. Тьотя Тамар, ну якщо добрий, то хай би був", - пояснила Леся.

Нагадаємо, Леся Нікітюк стоячи біля червоної калини жорстко присоромила росіян.

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