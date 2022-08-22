Минулого місяця Леся Нікітюк закрила притулок, у якому приймала біженців. Але на цьому теледтва не перестала робити добрі справи — вона продовжує допомагати деяким сім'ям. Багато хто потребує постійної допомоги, тому Леся закликала українців допомагати переселенцям.
У своїх стор Instagram телеведуча опублікувала милий кадр з малюком на руках.
«Я прошу всіх не забувати про сім'ї переселенців. Їм потрібна наша допомога. Якщо хтось хоче взяти сім'ю під опіку. Це може бути 2, 3, 4, 5 тисяч. Будь ласка, пишіть мені у ТГ», - звернулася Леся Нікітюк.
Раніше телеведуча підшукувала хорошого чоловіка для переселенки Тамари з Краматорська.
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"Цей день настав. Шукаємо тітці Тамарі з Краматорська хорошого чоловіка. Передплатники 50+ пишіть мені в директ.
"Потрібно тітці Тамарі дуже хорошого чоловіка. Тьотя Тамар, ну якщо добрий, то хай би був", - пояснила Леся.
Нагадаємо, Леся Нікітюк стоячи біля червоної калини жорстко присоромила росіян.
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