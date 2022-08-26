Леся Нікітюк різко відповіла росіянам, які вирішили дістати телеведучу у її блозі.

Як пише Politeka.net , Леся Нікітюк - відома українська телеведуча та зірка "Нового каналу". Знаменитість, як і інші зірки, підтримали українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Нікітюк одразу після війни зайнялася благодійністю та волотерством, відкривши Прихисток для українців, які втекли із зони бойових дій. Але нещодавно зірка закрила проект, тому що в ньому більше потреби. Нікітюк зазначила, що продовжить допомагати деяким сім'ям.

Не забуває Нікітюк і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка показала, як росіяни прийшли до неї у коментарі.

"Гарна, але скоро буде **** російській!", - написав шанувальник органічних добрив в Україні.

"Так росіяни зазвичай самі у себе...", написала Леся.

"Усім хто за поребриком! Не чіпайте мене, виродки, я сьогодні погано спала", - написала Нікітюк у відповідь.

Нагадаємо, Леся Нікітюк прокинулася на підлозі біля унітазу: телеведуча розповіла про пережитий жах.

А ще Politeka повідомляла, що Нікітюк у прозорій сукні на гудзиках привітала з Днем Незалежності

Також Politeka писала, що Леся Нікітюк запропонувала грошову винагороду для українців від 2 до 5 тисяч .



