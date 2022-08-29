Она также продолжает помогать украинцам, вынужденным бежать от войны. В этот раз на своей странице в Instagram Леся разместила трогательные кадры со съемок «Ле маршрутки».
Команда уже сняла несколько выпусков нового сезона, а для очередных съемок Никитюк приехала в Ахтырку Сумской области. Там она встретилась с местными жительницами, пережившими обстрелы со стороны российских оккупантов.
"Ахтырка - город Герой. Местная Бабушка рассказала, как пережила страшные обстрелы врага… когда пряталась от них в подвале забирала с собой собак, они ложились вокруг и согревали ее.. было холодно и страшно.. Всех собак и котиков, которых не смогли вывезти люди, все эти месяцы подкармливает Алла, соучредительница ОО «Дом бездомных животных». Спасибо❤️", — пишет Никитюк.
Леся также добавила, что программа Ле Маршрутка "Северщина" выйдет в эфир уже осенью.
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Поклонники в комментариях поддержали Никитюк:
"Леся, очень ждем! Вы большая молодец🤍так держать";
"Невероятные люди👏";
"люди и судьбы. сердца и души... Боже, храни Украину";
"Леся, вы невероятный, очень добрый и замечательный человек".
Напомним, россияне набросились на Лесю Никитюк, звезда резко ответила.
Как сообщала Politeka, Леся Никитюк очнулась на полу возле унитаза: телеведущая рассказала о пережитом кошмаре.
Также Politeka писала, что Леся Никитюк предложила денежное вознаграждение украинцам от 2 до 5 тысяч.