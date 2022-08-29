Як повідомляє Politeka.net, телеведучий та ресторатор Даніель Салем приєднався до лав ЗСУ ще з початку вторгнення росії в Україну. Він зробив собі патріотичний подарунок та показав фото на своїй сторінці в Інстаграм.

Зокрема свою любов до рідної країни Даніель Салем вирішив також показати новим патріотичним татуюванням. Зображення на грудях шоумен вирішив зробити червоного та чорного кольорів. Червоний колір у вишиванці символізує любов та радість життя, а чорний – колір матері-землі.

На думку телеведучого, такий візерунок на татуюванні має захистити його на передовій.

"Це моя нова броня. Жодна куля не пройде. Клас", - розповів Даніель Салем.

Варто зазначити, що одеська вишиванка вже не перше патріотичне тату на тілі шоумена. Поруч із нею на грудях Даніеля Салема зображено контур України та синьо-жовтий прапор.

До речі, Даніель Салем щонайменше сім разів потрапляв під обстріл. Під час одного з таких випадків Даніель отримав контузію та практично оглух на одне вухо.

Нагадаємо, що постраждалий на фронті Даніель Салем здивував заявою та кадрами.

Як повідомляла Politeka, Даніель Салем знову постраждав на фронті, що відомо про травми телеведучого.

Також Politeka писала, що Даніель Салем сім разів потрапляв під обстріл, ведучий навіть записав прощальне відео.