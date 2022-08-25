Телеведучий та ресторатор Даніель Салем, який пішов захищати Україну, нещодавно лежав у лікарні через травму спини.

Телеведучий та ресторатор Даніель Салем приєднався до лав ЗСУ ще з початку вторгнення росії до України. Під час служби він сім разів потрапляв під обстріл. В інтерв'ю проекту "ЖВЛ" він розповів про відчуття після того, як сім разів потрапляв під обстріл.

"Ти там, все. Немає минулого, немає майбутнього. Тяжко, але не страшно. Не страшно саме в той момент на бойовому завданні. Страшно, коли ти йдеш на завдання, і страшно, коли все закінчується", - поділився телеведучий.

Даніель Салем щонайменше сім разів потрапляв під обстріл. Під час одного з таких випадків Даніель отримав контузію та практично оглух на одне вухо.

Також нещодавно Салем "піймав" кулю в бронежилет і проходив лікування. Після того, як він повністю відновиться, планує йти знову на передову. За словами Даніеля, зараз він сприймає свою діяльність як те, що зараз виходить у нього найкраще.

Також телеведучий Даніель Салем розповів, що у нього в телефоні було прощальне відео. Його Салем записав у разі загибелі на фронті. Але вирішив видалити ролик.

Нагадаємо, що постраждалий на фронті Даніель Салем здивував заявою та кадрами.

Як повідомляла Politeka, Даніель Салем знову постраждав на фронті, що відомо про травми телеведучого.

Також Politeka писала, що Огневич та Салем зіграли закоханих, з'явилося зворушливе відео.