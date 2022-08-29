Как сообщает Politeka.net, телеведущий и ресторатор Даниэль Салем присоединился к рядам ВСУ еще с начала вторжения россии в Украину. Он сделал себе патриотический подарок и показал фото на своей странице в Инстаграм.

В частности, свою любовь к родной стране Даниэль Салем решил также показать новой патриотической татуировкой. Изображение на груди шоумен решил сделать красного и черного цветов. Красный цвет в вышиванке символизирует любовь и радость жизни, а черный – цвет матери-земли.

По мнению телеведущего, такой узор на татуировке должен защитить его на передовой.

"Это моя новая броня. Ни одна пуля не пройдет. Класс", - рассказал Даниэль Салем.

Стоит отметить, что одесская вышиванка уже не первое патриотическое тату на теле шоумена. Рядом с ней на груди Даниэля Салема изображен контур Украины и сине-желтый флаг.

К слову, Даниэль Салем минимум семь раз попадал под обстрелы. Во время одного из таких случаев Даниэль получил контузию и практически оглох на одно ухо.

Напомним, что пострадавший на фронте Даниэль Салем удивил заявлением и кадрами.

Как сообщала Politeka, Даниэль Салем снова пострадал на фронте, что известно о травмах телеведущего.

Также Politeka писала, что Даниэль Салем семь раз попадал под обстрелы, ведущий даже записал прощальное видео.