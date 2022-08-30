Щоб додати атмосферності фото, дружина ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк лягла на диван та взяла до рук троянду ніжного рожевого відтінку.

Як повідомляє Politeka.net, дружина ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк іноді показує в мережі безліч стильних образів: від повсякденних до розкішних вечірніх. Цього разу дівчина віддала перевагу вічній класиці - білій сорочці, яку обіграла легко і стильно. Крім того, вона зробила неймовірно атмосферне фото та поділилася ним в Інстаграм.

Христина Горняк одягла білу сорочку, яку приспустила з плечей і залишила її пікантно відкритою в зоні декольте. Рукави сорочки прикрашали пухнаті перинки. Завершили аутфіт золоті прикраси: сережки та кулон на шиї. Такий простий і спокусливий лук цілком можна носити і зараз, поки погода дозволяє. Беремо на замітку!

Щоб додати атмосферності фото, вона лягла на диван і взяла до рук троянду ніжного рожевого відтінку.

"Зовсім нещодавно полюбила троянди, але щойно задумалася, що ця квітка, як мій характер і добрий, як сам бутон, і іноді гостра і небезпечна, як стовбур із шипами... Ось так... треба знати, як брати троянду, щоб не поколотися...", - підписала Христина Горняк фото.

Варто відзначити, що користувачі мережі залишили для неї безліч компліментів: "Ну яка ж красива", "Яке фото", "Супер красива і мила", "Дуже хороше фото, ви неймовірно чарівна. Ви чудова", "Точно квіточка".

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