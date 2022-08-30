Чтобы добавить атмосферности фото, жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк легла на диван и взяла в руки розу нежного розового оттенка.

Как сообщает Politeka.net, жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк иногда показывает в сети массу стильных образов: от повседневных до роскошных вечерних. В этот раз девушка предпочла вечную классику - белую рубашку, которую обыграла легко и стильно. Кроме того, она сделала невероятно атмосферное фото и поделилась им в Инстаграм.

Кристина Горняк надела белую рубашку, которую приспустила с плечей и оставила ее пикантно приоткрытой в зоне декольте. Рукава рубашеи украшали пушытые перьинки. Завершили аутфит золотые украшения: серьги и кулон на шее. Такой простой и соблазнительный лук вполне можно носить и сейчас, пока погода позволяет. Берем на заметку!

Чтобы добавить атмосферности фото, она легла на диван и взяла в руки розу нежного розового оттенка.

"Совсем недавно полюбила розы, но только что задумалась, что этот цветок, как мой характер и добрый, как сам бутон, и иногда острый и опасный, как ствол с шипами… Вот так… надо знать, как брать розу, чтобы не поколоться…", - подписала Кристина Горняк фото.

Стоит отметить, что пользователи сети оставили для нее множество комплиментов: "Ну какая же красивая", "Какое фото", "Супер красивая и милая", "Очень хорошее фото, вы невероятно очаровательна. Вы замечательная", "Точно цветочек".

Напомним, что жена Остапчука задумалась об уколах для красоты и молодости.

Как сообщала Politeka, жена Остапчука выставила главное достоинство, раскрыв секрет стройной фигуры.

Также Politeka писала, что жена Остапчука была прикована к постели, Горняк рассказала о самом тревожном событии.