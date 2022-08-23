Христини Горняк зізналася до яких маніпуляцій вдавалася, щоб зберегти свою красу та молодість, розповівши, що зробити ще.

Як повідомляє Politeka.net, дружина ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк може похвалитися квітучим зовнішнім виглядом і стрункою підтягнутою фігурою, а також красивим довгим волоссям.

Користувачі мережі нерідко цікавляться у зірки, як їй це вдається, так що періодично тій доводиться пояснювати, що вона ніколи не колола ботокса і не робила пластичних операцій.

За словами Христини Горняк, все, що вона коли-небудь собі робила – це контур та форму своїх губ. При цьому вона додала, що нормально ставиться до пластичних операцій, хоча на собі їх ще не пробувала.

"Поки нічого не колола. Мені 35 і я цим пишаюся. Зуби теж свої - розповідаю, адже багато хто теж запитує. У мене нижня частина обличчя дуже рухлива, тому час дати трохи ботокса, скоро колитиму", - додала вона.

Варто зазначити, що Христина Горняк розповідала раніше, що намагається раніше лягати спати та спати по 7-8 годин. Крім того, вона стежить, щоб її харчування було збалансованим. Також щоранку вона починає з того, що п'є склянку води з додаванням лимона.

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