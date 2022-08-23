Як повідомляє Politeka.net, дружина ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк може похвалитися квітучим зовнішнім виглядом і стрункою підтягнутою фігурою, а також красивим довгим волоссям.
Користувачі мережі нерідко цікавляться у зірки, як їй це вдається, так що періодично тій доводиться пояснювати, що вона ніколи не колола ботокса і не робила пластичних операцій.
За словами Христини Горняк, все, що вона коли-небудь собі робила – це контур та форму своїх губ. При цьому вона додала, що нормально ставиться до пластичних операцій, хоча на собі їх ще не пробувала.
"Поки нічого не колола. Мені 35 і я цим пишаюся. Зуби теж свої - розповідаю, адже багато хто теж запитує. У мене нижня частина обличчя дуже рухлива, тому час дати трохи ботокса, скоро колитиму", - додала вона.
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Варто зазначити, що Христина Горняк розповідала раніше, що намагається раніше лягати спати та спати по 7-8 годин. Крім того, вона стежить, щоб її харчування було збалансованим. Також щоранку вона починає з того, що п'є склянку води з додаванням лимона.
Нагадаємо, що дружина Остапчука показала своє справжнє кохання далеко від чоловіка.
Як повідомляла Politeka, дружина Остапчука у міні заворожила фігуркою.
Також Politeka писала, що дружина Остапчука в невагомому одязі віддалася насолоді з келихом у руці.