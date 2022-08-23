Дружина відомого українського Володимира Остапчука Крістіна Гірняк ніколи не страждала від зайвої ваги — вона була просто худенькою жінкою. Нині Гірняк відпочиває в Європі та періодично викладає у своїх сторіс пізні вечері у ресторанах.

Фоловери зазначили, що далеко не всім жінкам вдається зберегти таку струнку фігуру, поїдаючи жирні стейки та свинячі реберця після 6 години вечора.

Вони запитали Христину, як їй вдається стежити за фігурою.

Дружина Володимира Остапчука незвичайно відреагувала: «Я завжди трохи у ступорі, що відповісти. О, знаю – ніяк».

У кадрі вона продемонтувала перед собою тарілку з кавуном, не забувши похвалитися своїми стрункими та довгими ногами.

Раніше Крістіна Гірняк зізналася, останнім часом на душі в неї зовсім погано, а настрій постійно скаче, як погода "туди-сюди". Справа не в її особистому житті, а у війні, яку розпочала росія на території України. Також вона подякувала за переживання та питання про її стан.

Нагадаємо, що дружина Остапчука показала своє справжнє кохання далеко від чоловіка.

Як повідомляла Politeka, дружина Остапчука у міні заворожила фігуркою.

Також Politeka писала, що дружина Остапчука у невагомому одязі віддалася насолоді з келихом у руці.