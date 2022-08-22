Як повідомляє Politeka.net, дружина ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк, намагається бути максимально відкритою з користувачами мережі. Тому кілька годин тому вона зважилася на відвертість і розповіла про особисте на своїй сторінці в Інстаграм-сторізі.
Вона згадала про страшну подію, що сталася з нею. Тоді Христині Горняк було лише 17 років. Вона потрапила в аварію і зламала спину, тому була прикута до ліжка протягом двох місяців.
"Тоді музика та друзі були єдиним, що піднімало мені настрій, і рятувало... тому для мене це настрой на життя... Щоб у душі не діялося, включаю музику та танцюю, або просто плачу під музику", - зізналася Христині Горняк .
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Крім того, дружина ведучого Володимира Остапчука розповіла користувачам мережі, як ставиться до зрад у парі. Вона досить різко зазначила, що якщо готові прощати зраду, будьте готові прощати її знову і знову.
"Не вірю в те, що людина, яка зрадила один раз, знаючи, що їй дали шанс йти разом, не зрадить знову. А скільки давати шанс – вибір лише за вами", - додала вона.
Нагадаємо, що дружина Остапчука показала своє справжнє кохання далеко від чоловіка.
Як повідомляла Politeka, дружина Остапчука у міні заворожила фігуркою.
Також Politeka писала, що дружина Остапчука в невагомому одязі віддалася насолоді з келихом у руці.