Уже в понеділок, 29 серпня, відбудеться прем'єра польської адаптації шоу "Танці з зірками", однією з учасниць якої стане Джамала.

Українська співачка кримськотатарського походження, переможниця Євробачення-2016 Джамала (Сусана Джамаладінова), яка напередодні відсвяткувала свій 39 день народження, поділилася радісною новиною.

На своїй сторінці в Instagram артистка анонсувала старт польських «Танців з зірками».

"Ми з Яцеком так багато працювали весь цей час! Дуже хочу, щоб ви мною пишалися й тренування не були марними. З кожним кроком чи танцювальним па відчуваю величезну відповідальність. З одного боку – перші благодійні збори в історії «Танців». З іншого – відчуття, ніби я знов представляю цілу країну на міжнародному конкурсі. Але тепер це абсолютно інше мистецтво, та що там – інша професія. Ваша підтримка необхідна як ніколи в цій боротьбі", — пише Джамала.

Співачка наголосила, що голосувати можуть лише польскі резиденти. Вони з Яцеком — пара номер 8.

Шанувальники в коментарях підтримали зірку: "Буду дивитися! Люблю", "Я завжди вами пишаюся!".

Відзначимо, партнером Джамали в польських танцях став 30-річний Яцек Йешке, шестиразовий чемпіон Польщі з бальних танців, півфіналіст World of Dance Polska та переможець п'ятого сезону Taniec z Gwiazdami.

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