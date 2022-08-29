Уже в понедельник, 29 августа, состоится премьера польской адаптации шоу "Танцы со звездами", одной из участниц которой станет Джамала.

Украинская певица крымскотатарского происхождения, победительница Евровидения-2016 Джамала (Сусана Джамаладинова), которая накануне отпраздновала свой 39-й день рождения, поделилась радостной новостью.

На своей странице в Instagram артистка анонсировала старт польских «Танців з зірками».

"Мы с Яцеком так много работали все это время! Очень хочу, чтобы вы мной гордились и тренировки не были напрасными. С каждым шагом или танцевальным па чувствую огромную ответственность. С одной стороны – первые благотворительные сборы в истории «Танців». С другой – ощущение, будто я вновь представляю целую страну на международном конкурсе. Но теперь это совершенно другое искусство, и что там – другая профессия. Ваша поддержка необходима как никогда в этой борьбе", - пишет Джамала.

Певица подчеркнула, что голосовать могут только польские резиденты. Они с Яцеком – пара номер 8.

Поклонники в комментариях поддержали звезду: "Буду смотреть! Люблю", "Я всегда вами горжусь!".

Отметим, партнером Джамалы в польских танцах стал 30-летний Яцек Йешке, шестикратный чемпион Польши по бальным танцам, полуфиналист World of Dance Polska и победитель пятого сезона Taniec z Gwiazdami.

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