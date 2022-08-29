На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар показав, як приготувати запечені яблука з сиром.

"Ви їсте печені яблука з сиром, але кисломолочним. Час змінити правила гри і запхати у яблука твердий сир. Якщо боїтеся, що маєте занадто консервативні смаки, то просто знайте, що я готував так яблука татові. Той їв так, що я не міг відтягнути його. Бо тільки уявіть: м‘які солодкі яблука і солоний пружний сир, що тягнеться. Плюс трохи горіхів, ванільного цукру та апельсинової цедри, щоб організувати смакову кому. Вам буде дуже добре", — радить Клопотенко.

Для приготування знадобляться яблука, сир, горіхи, ванільний цукор та цедра апельсина.

"Сир беріть базовий, щоб тягнувся, не мав викривленого смаку за рахунок додаткових інгредієнтів чи не був занадто виразним через особливості витримки. І це має бути прям сир-сир, а не сирний продукт", — пояснює зірка "Майстер Шеф".

Сам рецепт максимально простий.

"Яблука навпіл, серединку витягуєте, сир ріжете та змішуєте з горіхами, ванільним цукром та цедрою. Печете 15-20 хвилин при 180 градусах", — розповів шеф-кухар.

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