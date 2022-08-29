На своей странице в Instagram шеф-повар показал, как приготовить запеченные яблоки с сыром.

"Вы едите печеные яблоки с сыром, но кисломолочным. Пора изменить правила игры и запихнуть в яблоки твердый сыр. Если боитесь, что у вас слишком консервативные вкусы, то просто знайте, что я готовил так яблоки папе. Тот ел так, что я не мог оттянуть его. Потому что только представьте: мягкие сладкие яблоки и тянущийся соленый упругий сыр. Плюс немного орехов, ванильного сахара и апельсиновой цедры, чтобы организовать вкусовую кому. Вам будет очень хорошо", — советует Клопотенко.

Для приготовления понадобятся яблоки, творог, орехи, ванильный сахар и цедра апельсина.

"Сыр берите базовый, чтобы тянулся, не имел искривленного вкуса за счет дополнительных ингредиентов или не был слишком выразителен из-за особенностей выдержки. И это должен быть прямой сыр-сыр, а не сырный продукт", — объясняет звезда "Мастер Шеф".

Сам рецепт очень прост.

"Яблоки пополам, серединку вытаскиваете, сыр режете и смешиваете с орехами, ванильным сахаром и цедрой. Печете 15-20 минут при 180 градусах", - рассказал шеф-повар.

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