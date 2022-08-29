Популярна українська модель Анна Неплях, яка минулого року здобула титул "Міс Україна-Всесвіт" та представляла Україну на міжнародному конкурсі краси, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина захопила фоловерів кадрами з нової фотосесії та похвалилася незвичайним досягненням.

Як видно, на нових фотографіях Анна знята в незвичайній локації, вона розкинулася в кріслі, а поруч стоїть столик із шахами. Перед камерою модель з'явилася в елегантному синьому костюмі із темною напівпрозорою блузою під піджаком. Її волосся зібране в акуратну зачіску, а на обличчі легкий макіяж та самовпевнений вигляд.

У підписі до публікації Неплях розповіла про свої досягнення в ораторському мистецтві: "Не перерахувати скільки в мене є дипломів і мною пройдено курсів та прослухано лекцій, щось допомагає мені в роботі, як наприклад журналістика і копірайтинг, а щось просто для душі - це я вам кажу як людина з дипломом сомельє. Але є навички, без яких ми нікуди - як наприклад мова. І питання не тілько в комунікації, а й у впливі через секрети техніки ораторів, завдяки яким ти можеш не просто говорити, а впливати, незважаючи навіть на те, ЩО ти говориш, а саме ЯК. Мені багато доводится говорити публічно, але останній рік я найбільше пишаюся тим, наскільки моя техніка мовлення і впливу покращилася в усіх напрямках, що люди і не хочуть, аби я затикала рота".

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