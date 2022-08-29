Українська співачка Настя Каменських пояснила, чому її чоловік Потап (Олексій Потапенко) не повернувся разом із нею до України, чим викликала хвилю нової критики на адресу подружжя.

Так, у програмі "Все буде добре" Каменських повідомила, що Потап знаходиться в Іспанії. І з його здоров'ям є величезні проблеми.

«У нього паралізувала полиця. Ми зараз перебуваємо без адаптації і зрозуміло, що кожен українець, більшість українців, проживає посттравматичний синдром, чи депресію, чи панічні атаки, здоров'я починає сипатися”, - пояснила співачка.

Чимало українців не повірили поясненням Каменських, вони вважають, що артистка просто вирішила «відмазатися» за втечу Потапа перед громадськістю. Пояснення Каменських ще більше розлютило українців. На артистку та її чоловіка обрушилася нова хвиля хейту.

"Після 24.02 .22- багатьох "паралізувало", що поробиш, так дуже люблять Україну.",

"Воно потім повернеться і буде волать, як воно любить Україну",

"Війна закінчиться і всі паралічі пройдуть",

"ТРУС, ось він хто, війна позривала маски ліцемірства, здоровяк відсиджується за кордоном, а дівчатка наші молоденькі на фронті і не побоялись. ГАНЬБА таким патріотам, що любять Україну із-за кордону роками це лжелюбов",

"В нього така хвороба, а він ще й займається Такою діяльністю, бере участь у благодійних заходах...(з паралізованим обличчям), щоб допомогти країні. Ну як не похвалити? Герой! Країну завжди легше любити з-за кордону. Ну-ну... хоч би вже не пи&діла",

"А я вам розкажу, як це було!

Неприємність трапилась з ним, коли в його країні шла війна, а він опинився мирній Іспаніі і насолоджувався в прохолодному від кондиціонера приміщенні, ховачись від спеки. Ось тут його і просифонило, протягнуло!",

"Його контузило на Канарах чи Іспанії?",

"Безсоромні обидва. Головне піар, щоб не забули, Леся Нікітюк, допомагає переселенцям, Тарас Тополя воює, у якого 3 маленьких дітей, а Потап піариться, все як завжди", - пишуть у мережі.

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