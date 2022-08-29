Популярная украинская модель Анна Неплях, которая в прошлом году получила титул "Мисс Украина-Вселенная" и представляла Украину на международном конкурсе красоты, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка восхитила фолловеров кадрами из новой фотосессии и похвасталась необычным достижением.

Как видно, на новых фотографиях Анна запечатлена в необычной локации, она раскинулась в кресле, а рядом стоит столик с шахматами. Перед камерой модель появилась в элегантном синем костюме с темной полупрозрачной блузой под пиджаком. Ее волосы собраны в аккуратную прическу, а на лице легкий макияж и самоуверенный вид.

В подписи к публикации Неплях рассказала о своих достижениях в ораторском искусстве: "Не перечислить сколько у меня есть дипломов и мной пройдены курсы и прослушаны лекции, что-то помогает мне в работе, как например журналистика и копирайтинг, а что-то просто для души – это я вам говорю, как человек с дипломом сомелье. Но есть навыки, без которых мы никуда – как, например, язык. И вопрос не только в коммуникации, но и в влиянии из-за секретов техники ораторов, благодаря которым ты можешь не просто говорить, а влиять, несмотря даже на то, ЧТО ты говоришь, а именно КАК. Мне много приходится говорить публично, но последний год я больше горжусь тем, насколько моя техника вещания и влияния улучшилась по всем направлениям, что люди и не хотят, чтобы я затыкала рот".

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