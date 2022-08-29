37-річний герой одного з сезонів «Холостяк» Іраклі Макацарія знайшов своє щастя з 20-річною Лізою Чічуа.

Після того, як закохані зіграли весілля, у їхніх блогах часто з'являються спільні знімки або короткі відео. Як це сталося днями.

У Instagram Stories у Макацарія з'явилися нові знімки, на яких наречені разом проводять час – катаються на водному мотоциклі морем.

Також щасливий чоловік не перестає хвалитися стрункою фігурою своєї молоденької дружини.

Поєднання ультракоротких чорних шортів та яскравої майки зіграло на користь красуні та допомогло їй підкреслити довгі ноги.

Відомий грузин Іраклі Макацарія позбавився свого статусу завидного холостяка 25 липня.

Відомо, що весілля пройшло в Грузії у колі рідних та друзів. Закохані не лише розписалися, а й повінчалися. Гуляли молодята на широку ногу. Наречена змінила за день кілька суконь, а декор весільної зони та програми вражали своїм багатством.



Нагадаємо, новоспечена дружина "Холостяка" Макацарія показала, як насолоджується медовим місяцем у Греції.

А ще Politeka повідомляла, що "Холостяк" Макацарія показав, як із молодою дружиною насолоджується медовим місяцем.

Також Politeka писала, що екс-"Холостяк" Макацарія відвіз молоденьку дружину у весільну подорож.