Коля Серга не сліпо доводив свою правоту, а захотів розібратися в риториці "ідеологічних противників". Для цього зірка почала вчити рідну мову та читати українську літературу.

Як повідомляє Politeka.net, військовий, ведучий "Орла і Решки" і співак Коля Сєрга, який раніше виступав проти сепарації України від російського культурного простору, зносу пам'ятників Пушкіну та Булгакову, змінив свої погляди.

Про це він розповів в інтерв'ю Аліні Доротюк для її YouTube-каналу.

За словами Колі Сєрги, раніше він не усвідомлював, наскільки самобутня і унікальна українська культура, оскільки просто зростав у середовищі, де цінували та поважали все російське. Крім того, Коля Сєрга додав, що у його сім'ї завжди говорили російською мовою і української він у своїй сім'ї не чув - вона була у нього лише у школі.

"Я ріс без знання української культури та української історії... Я ріс у російській культурі. Вона мені подобалася. Я не поринав у питання зв'язку між культурою та політикою. Коли я записував те звернення, воно мало два підтексти: перший – я реально захищав те, що вчив практично все життя, і друге – я захищав свою російськомовну творчість", – прокоментував Сєрга.

Коля Сєрга не став сліпо доводити свою правоту, а захотів розібратися у риториці "ідеологічних супротивників". Для цього зірка почав вчити рідну мову, читати українську літературу та пробувати писати вірші та пісні українською.

"Коли я почав це робити – мені сподобалося. Я навіть не думав, що в українській літературі є такі твори. Я особисто для себе відкрив Миколу Хвильового. Я читаю та кайфую. Отримую інтелектуальний оргазм. Я зрозумів, що я дуже багато не знаю про українській культурі... Дуже!Коли почав спілкуватися українською мовою, я зрозумів, що це зовсім інша фонетика, інакше звучить голос.Мене це "вставило", - зізнався музикант.

Нагадаємо, що Коля Серьга розповів, як окупанти в Бучі розстріляли екс-бойфренда Тодоренко.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Орла і Решки" Коля Серга пояснив, чому пішов захищати Україну.

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