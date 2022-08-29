Відома українська актриса та зірка "Жіночого кварталу" після початку повномасштабної війни виїхала з України та жила деякий час у своєї старшої сестри у Великій Британії. У Лондоні Ірина брала участь в антивоєнних ходах та заходах щодо збору коштів на допомогу біженцям та Україні.
Зовсім недавно Сопонару, як і багато українських знаменитостей, приїхала до рідної країни. Артистка відновила свою діяльність – повернулася до гри у театрі та до зйомок у проектах.
Так, на своїй сторінці у Instagram зірка "Жіночого кварталу" показала цікавий чорно-білий кадр.
На знімку Сопонару ефектно сіла у крісло в коротких шортиках і розстебнутій білій сорочці.
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У підписі зірка зізналася, що лише робить розумний вигляд, але фоловерів це тільки захопило.
"Наша українська маленька чарівна принцеса ірішка, сонце ☀️ так тримати слава Україні",
"Дуже добре робите розумний вигляд. А зможете робити не дуже розумний вигляд? 🔥🔥🔥😄😄😄",
"Красуня", - пишуть у мережі.
Нагадаємо, хвора зірка "Жіночого кварталу" Сопонару здивувала виглядом у ліжку.
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