Известная украинская актриса и звезда "Женского квартала" после начала полномасштабной войны выехала из Украины и жила некоторое время у своей старшей сестры в Великобритании. В Лондоне Ирина принимала участие в антивоенных шествиях и мероприятиях по сбору средств в помощь беженцам и Украине.
Совсем недавно Сопонару, как и многие украинские знаменитости, приехала в родную страну. Артистка возобновила свою деятельность – вернулась к игре в театре и к съемкам в проектах.
Так, на своей странице в Instagram звезда "Женского квартала" показала интересный черно-белый кадр.
На снимке Сопонару эффектно уселась в кресло в коротких шортиках и расстёгнутой белой рубашке.
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В подписи звезда призналась, что всего лишь делает умный вид, но фолловеров это только восхитило.
"Маленькая волшебная принцесса наша украинская 😍 слава України",
"Наша украинская маленькая волшебная принцесса и Иришка, солнце ☀️ так держать слава Украине",
"Очень хорошо делаете умный вид. А сможете делать не очень умный вид? 🔥🔥🔥😄😄😄",
"Красавица", - пишут в сети.
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