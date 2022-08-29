Співачка Джамала пояснила, що її особиста війна розпочалася задовго до 2022 року - вона почалася, коли росія анексувала її рідний Крим.

Як повідомляє Politeka.net, після повномасштабного вторгнення росії в Україну пісня Джамали "1944", присвячена депортації кримських татар з Криму, набула нових смислів. Про це розповіла співачка в інтерв'ю для "ЖВЛ". Співачка також зізналась, як їй не раз прилітало за її позицію щодо анексованого Криму.

За її словами, вона ніколи не думала, що колись в Україні, у XXI столітті слова її пісні знову стануть жахливою реальністю і рядки стануть реальністю: "Коли приходять чужинці... Вони приходять до вашої оселі, вони вбивають вас і кажуть: "Ми не винні... це не ми".

"На жаль, мені від цього тривожно. Тривожно, що пісня, яку я написала у 2015 році про 44-і - про минуле своєї сім'ї, знову повторюється вже у 2022. Страшно, що почалася її така нова хвиля", - зізналася Джамала.

Співачка пояснила, що її особиста війна розпочалася задовго до 2022 року - вона почалася, коли росія анексувала її рідний Крим. Але тоді співачці не раз прилітало за її позицію.

"Для мене все почалося ще 8 років тому. Тоді мені часто ставало самотньо, коли я одна виступала за Крим, а всі вже звикли. І мені навіть прилітало, я тоді стала мемом "крималою". А я завжди кричала, що не можна ось так просто змиритися, а треба боротися", - сказала Джамала.

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