Певица Джамала пояснила, что ее личная война началась задолго до 2022 года - она начась, когда россия аннексировала ее родной Крым.

Как сообщает Politeka.net, после полномасштабного вторжения рф в Украину песня Джамалы "1944", посвященная депортации крымских татар из Крыма, приобрела новые смыслы. Об этом рассказала певица в интервью для "ЖВЛ". Певица также призналась, как ей не раз прилетало за ее позицию по аннексированному Крыму.

По ее словам, она никогда не думала, что когда-то в Украине, в XXI веке слова ее песни снова станут ужасающей реальностью и строки станут реальностью: "Когда приходят чужаки... Они приходят в ваш дом, они убивают вас и говорят: "Мы не виновны... это не мы".

"К сожалению, мне от этого тревожно. Тревожно, что песня, которую я написала в 2015 году о 44-ом - о прошлом своей семьи, снова повторяется уже в 2022. Страшно, что началась ее такая новая волна", - призналась Джамала.

Певица пояснила, что ее личная война началась задолго до 2022 года - она начась, когда россия аннексировала ее родной Крым. Но тогда певице не раз прилетало за ее позицию.

"Для меня все началось еще 8 лет назад. Тогда мне часто становилось одиноко, когда я одна выступала за Крым, а все уже привыкли. И мне даже прилетало, я тогда стала мэмом "крымалою". А я всегда кричала, что нельзя вот так просто смириться, а нужно бороться", - заключила Джамала.

Напомним, певица Джамала показала, как проходит подготовка к польским "Танцам со звездами".

Как Politeka сообщала, певица Джамала познакомила со своим польским партнером по "Танцям з зірками".

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