Українська співачка Ольга Цибульська належить до жінок, які завжди роблять те, що хочуть. Вона не відмовляє собі у бажаннях і не боїться вирішуватись на зміни у зовнішності.
Напередодні нового навчального знаменитість вирішила оновити імідж собі та своєму 7-річному синові Нестору.
Свіжі кадри, викладені Stories Олі Цибульської, були присвячені походу в перукарню.
«Ми на провінції приїхали Нестору змінювати імідж вже вдруге… зараз будемо робити столичний фльор і їхатиме на Київ», - розповіла артистка.
Вона показала знімок свого сина та зізналася, що "він дуже емоційно готується до школи".
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У наступній «історії» Цибульська продемонструвала кадри перетворення.
Їй зробили гладке каре та підстригли чубок.
Співачка була одягнена в синю майку без бюстгальтера і короткі шорти. Нагору вона накинула одяг, що нагадує халат.
Нагадаємо, що Оля Цибульська вразила незвичайним чином та заявою.
Як повідомляла Politeka, Оля Цибульська похвалилася важливою подією у житті семирічного сина.
Також Politeka писала, що Оля Цибульська порадила, як пережити розлуку з коханим.