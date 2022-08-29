Українська співачка Ольга Цибульська належить до жінок, які завжди роблять те, що хочуть. Вона не відмовляє собі у бажаннях і не боїться вирішуватись на зміни у зовнішності.

Напередодні нового навчального знаменитість вирішила оновити імідж собі та своєму 7-річному синові Нестору.

Свіжі кадри, викладені Stories Олі Цибульської, були присвячені походу в перукарню.

«Ми на провінції приїхали Нестору змінювати імідж вже вдруге… зараз будемо робити столичний фльор і їхатиме на Київ», - розповіла артистка.

Вона показала знімок свого сина та зізналася, що "він дуже емоційно готується до школи".

У наступній «історії» Цибульська продемонструвала кадри перетворення.

Їй зробили гладке каре та підстригли чубок.

Співачка була одягнена в синю майку без бюстгальтера і короткі шорти. Нагору вона накинула одяг, що нагадує халат.

Нагадаємо, що Оля Цибульська вразила незвичайним чином та заявою.

Як повідомляла Politeka, Оля Цибульська похвалилася важливою подією у житті семирічного сина.

Також Politeka писала, що Оля Цибульська порадила, як пережити розлуку з коханим.