Популярна українська співачка Оля Полякова, яка днями представила чуттєвий дует із Артемом Пивоваровим на слова Лесі Українки, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу зірка анонсувала виступ у Грузії із місцевим артистом Анрі Джохадзе.

У своєму мікроблозі Ольга опублікувала афішу, де можна побачити подробиці виступу, а також фото артистів. Для афіші Полякова обрала знімок, на якому вона постала у яскравому сценічному образі – короткій сріблястій сукні з бахромою, з пишними кучерями та яскравим макіяжем. Також можна побачити 41-річного грузинського співака Анрі Джохадзе, який представляв свою країну на "Євробаченні".

У підписі до публікації Полякова написала: "Цього тижня запрошую всіх на концерт у Грузії. Другого вересня я виступатиму в Батумі разом з @anrijokhadze. Починаємо о 21:00 на Центральному бульварі Батумі". Шанувальники відразу почали лайкати і коментувати нову публікацію української зірки, засинаючи її компліментами.

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