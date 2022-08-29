Популярная украинская певица Оля Полякова, которая на днях представила чувственный дуэт с Артемом Пивоваровым на слова Леси Украинки, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда анонсировала выступление в Грузии с местным артистом Анри Джохадзе.

В своем микроблоге Ольга опубликовала афишу, на которой можно увидеть подробности выступления, а также фото артистов. Для афиши Полякова выбрала снимок, на котором она предстала в ярком сценическом образе – коротком серебристом платье с бахромой, с пышными кудрями и ярким макияжем. Также можно увидеть 41-летнего грузинского певца Анри Джохадзе, который представлял свою страну на "Евровидении".

В подписи к публикации Полякова написала: "На этой неделе приглашаю всех на концерт в Грузии. Второго сентября я буду выступать в Батуми вместе с @anrijokhadze. Начинаем в 21:00 на Центральном бульваре Батуми". Поклонники тут же принялись лайкать и комментировать новую публикацию украинской звезды, засыпая ее комплиментами.

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