Українська прима-балерина та суддя "Танців зі зірками" Катерина Кухар змусила милуватися собою на новому відео.

Як повідомляє Politeka.net, 40-річна Катерина Кухар завжди стежить за своєю зовнішністю і любить носити сукні, що підкреслюють її худорляву фігуру.

У себе в Instagram, Катерина знаменита танцівниця виклала цікаве відео, яким просто заворожила українців та викликала хвилю замилування.

Вона позувала в білій сукні, вбрання було обтягуючим, тому підкреслив витончену фігуру балерини. Такий look Кухар поєднала з короткою лаковою курткою яскраво-синього кольору.

Вечірній макіяж та укладання довершили стильний образ прими-балерини.

""Ну Богиня Всесвіту😍 Ненамилуватись 😍🥰💕✨ Завджи захоплювалась Вами💕",



"Катя ви дуже чарівна😍😍",



"Справжня маленька чарівна принцеса",



"Катюша як завжди 🔥🔥🔥🔥, без коментарів, завжди захоплююсь твоєю персоною😍", - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, Кухар з "Танців з зірками" здивувала виглядом у домашньому одязі на кухні: стояла біля плити та смажила млинці.

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