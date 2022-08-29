Як повідомляє Politeka.net, 40-річна Катерина Кухар завжди стежить за своєю зовнішністю і любить носити сукні, що підкреслюють її худорляву фігуру.
У себе в Instagram, Катерина знаменита танцівниця виклала цікаве відео, яким просто заворожила українців та викликала хвилю замилування.
Вона позувала в білій сукні, вбрання було обтягуючим, тому підкреслив витончену фігуру балерини. Такий look Кухар поєднала з короткою лаковою курткою яскраво-синього кольору.
Вечірній макіяж та укладання довершили стильний образ прими-балерини.
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""Ну Богиня Всесвіту😍 Ненамилуватись 😍🥰💕✨ Завджи захоплювалась Вами💕",
"Катя ви дуже чарівна😍😍",
"Справжня маленька чарівна принцеса",
"Катюша як завжди 🔥🔥🔥🔥, без коментарів, завжди захоплююсь твоєю персоною😍", - пишуть у коментарях.
Нагадаємо, Кухар з "Танців з зірками" здивувала виглядом у домашньому одязі на кухні: стояла біля плити та смажила млинці.
А ще Politeka писала, що Кухар із "Танців із зірками" зачарувала виглядом у сукні
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