Как пишет Politeka.net, Екатерина Кухар - успешная украинская прима-балерина, которая несколько лет уже судит проект "Танці з зірками". После начала войны звезда уехала в Европу, где выступает на благотворительных представлениях. Не забывает Кухар и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным. А в этот раз Екатерина показала фото, где позировала в платье и с букетом цветов.
"Просто настроение...", - написала Катя под фото.
Фанаты, включая Санту Димопулос, жену Евгений Кошевого, а также солистку KAZKA Александру Зарицкую, поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Наше время", "Большой привет из Праги", "Какая", "Катюша, скучаю", Моя любимая, Катерина Кухар, обожаю вас, нет никого,кто бы мог с Вами сравниться, обожаю", "Катюша, красавица, держись", "желаю тебе прекрасного настроения", "Великолепная женщина Екатерина Кухар. Для кого такой хороший букет. А кто-то в это время тоже стал на год старше. Наша Украина богата талантами", "Люблю смотреть на ваши фотографии. Они всегда поднимают мне настроение, как глоток свежего воздуха после дождя", "Маленькая принцесса".
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Напомним, украинцы набросились на Кухар из "Танців з зірками" из-за тренировки дочери
А еще Politeka сообщала, что Кухар из "Танців з зірками" показала редкое фото с подросшей дочерью
Также Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" сообщила об опасности во время гастролей по Латинской Америке