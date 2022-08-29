Украинская прима-балерина и судья "Танців з зірками" Екатерина Кухар заставила любоваться собой на новом видео.

Как сообщает Politeka.net, 40-летняя Екатерина Кухар всегда следит за своей внешностью и любит носить платья, подчеркивающие ее худосочную фигуру

У себя в Instagram, Екатерина знаменитая танцовщица выложила интересное видео, которым просто заворожила украинцев и вызвала волну восхищения.

Она попозировала в белом платье, наряд был обтягивающим, поэтому, подчеркнул изящную фигуру балерины. Такой look Кухар соединила с короткой лаковой курткой ярко-синего цвета.

Вечерний макияж и укладка довершили стильный образ примы-балерины.

"Ну Богиня Вселенной😍 Неналюбоваться 😍🥰💕✨ Всегда восхищалась Вами💕",

"Катя вы очень очаровательна😍😍",

"Настоящая маленькая очаровательная принцесса",

"Катюша как всегда 🔥🔥🔥🔥, без комментариев, всегда увлекаюсь твоей персоной😍", - пишут в комментариях.

Напомним, Кухар из "Танців з зірками" удивила видом в домашней одежде на кухне: стояла у плиты и жарила блины

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