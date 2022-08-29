Как сообщает Politeka.net, 40-летняя Екатерина Кухар всегда следит за своей внешностью и любит носить платья, подчеркивающие ее худосочную фигуру
У себя в Instagram, Екатерина знаменитая танцовщица выложила интересное видео, которым просто заворожила украинцев и вызвала волну восхищения.
Она попозировала в белом платье, наряд был обтягивающим, поэтому, подчеркнул изящную фигуру балерины. Такой look Кухар соединила с короткой лаковой курткой ярко-синего цвета.
Вечерний макияж и укладка довершили стильный образ примы-балерины.
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"Катя вы очень очаровательна😍😍",
"Настоящая маленькая очаровательная принцесса",
"Катюша как всегда 🔥🔥🔥🔥, без комментариев, всегда увлекаюсь твоей персоной😍", - пишут в комментариях.
Напомним, Кухар из "Танців з зірками" удивила видом в домашней одежде на кухне: стояла у плиты и жарила блины
А еще Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" заворожила видом в платье
Также Politeka сообщала, что украинцы набросились на Кухар из "Танців з зірками" из-за тренировки дочери