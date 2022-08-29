Співак оприлюднив відео бекстейджу зйомок кліпу на пісню "мені не дзвони". На своїй сторінці в Instagram артист прокоментував відео та розкрив невідомі факти про себе.
"Ненавиджу цей матеріал по складу, тому що він шершавий і від нього в мене йдуть мурахи. Як у когось викликає подібну реакцію звук нігтів по дошці. Але саме пінопласт асоціюється в мене зі словом «бекстейдж»", — зізнається Melovin.
Мел поділився, що мав вступати до інституту в Києві саме на режисера. Саме режисурою, а не музикою він горів усе своє дитинство.
"Пінопласт творить дива зі світлом. За допомогою віддзеркалення ним можна висвітлити те, що око не бачить, а камері аж занадто. Він - як нетиповий прожектор, висвітлює правду та емоції. Я познайомився з ним на своїй першій роботі. Хто не знав, моєю першою роботою була посада помічника адміністратора знімального майданчика на Одеській кіностудії на зйомках серіалу", — пригадує артист.
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Після того він почав знімати вже свою відеороботу, яка так і не вийшла в світ.
"Затягнувся процес монтажу, а через півроку я зрозумів, що можно було зняти краще, і заморозив проект. Але я наверстаю, скоро дещо зніму і буду режисером свого проекту", — наголосив співак.
Нагадаємо, дружина Остапчука показала, як виглядала у дитинстві.
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