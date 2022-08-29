Эпатажный украинский исполнитель Melovin (Константин Бочаров) рассказал о своей первой работе и кем мечтал стать в детстве.

Певец обнародовал видео бэкстейджа съемок клипа на песню "мені не дзвони". На своей странице в Instagram артист прокомментировал видео и раскрыл неизвестные факты о себе.

"Ненавижу этот материал по составу, потому что он шершавый и от него у меня идут мурашки. Как у кого-то вызывает подобную реакцию звук ногтей по доске. Но именно пенопласт ассоциируется у меня со словом "бэкстейдж"", - признается Melovin.

Мел поделился, что должен поступать в институт в Киеве именно на режиссера. Именно режиссурой, а не музыкой, он горел все свое детство.

"Пенопласт творит чудеса со светом. С помощью отражения им можно осветить то, что глаз не видит, а камера даже слишком. Он - как нетипичный прожектор, освещает правду и эмоции. Я познакомился с ним на своей первой работе. Кто не знал, моей первой работой была должность помощника администратора съемочной площадки на Одесской киностудии на съемках сериала", - вспоминает артист.

После этого он начал снимать уже свою видеоработу, которая так и не вышла в свет.

"Затянулся процесс монтажа, а через полгода я понял, что можно было снять лучшее, и заморозил проект. Но я наверстаю, скоро сниму немного и буду режиссером своего проекта", — подчеркнул певец.

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