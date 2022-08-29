Певец обнародовал видео бэкстейджа съемок клипа на песню "мені не дзвони". На своей странице в Instagram артист прокомментировал видео и раскрыл неизвестные факты о себе.
"Ненавижу этот материал по составу, потому что он шершавый и от него у меня идут мурашки. Как у кого-то вызывает подобную реакцию звук ногтей по доске. Но именно пенопласт ассоциируется у меня со словом "бэкстейдж"", - признается Melovin.
Мел поделился, что должен поступать в институт в Киеве именно на режиссера. Именно режиссурой, а не музыкой, он горел все свое детство.
"Пенопласт творит чудеса со светом. С помощью отражения им можно осветить то, что глаз не видит, а камера даже слишком. Он - как нетипичный прожектор, освещает правду и эмоции. Я познакомился с ним на своей первой работе. Кто не знал, моей первой работой была должность помощника администратора съемочной площадки на Одесской киностудии на съемках сериала", - вспоминает артист.
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После этого он начал снимать уже свою видеоработу, которая так и не вышла в свет.
"Затянулся процесс монтажа, а через полгода я понял, что можно было снять лучшее, и заморозил проект. Но я наверстаю, скоро сниму немного и буду режиссером своего проекта", — подчеркнул певец.
Напомним, жена Остапчука показала, как выглядела в детстве.
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