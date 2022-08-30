Як пише Politeka.net , Катя Нікітіна – відома українська актриса, яка стала зіркою "Жіночого кварталу". Знаменитість також любить займатися спортом та допомагає українцям освоїти майстерність шпагату. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами.
Не забуває Катя і про Інстаграм, де веде сторінку до Інстаграма. А цього разу зірка вирішила поговорити з фанатами.
"Є питання?", - Запитала Катя.
"Коли вийдеш заміж?", - Запитав фанат.
В ОП заговорили про перемовини та коли буде підписано мирний договір з рф: "Якщо дозволити росії..."
Під обов'язкову евакуацію можуть потрапити ще 350 тис. українців: "Ми визначили людей..."
Каменських повернулася одна та розповіла про стан Потапа: "У нього паралізувало..."
Компенсації суттєво збільшать, хто з українців має право: «Тепер не 450 гривень, а…»
Затримано офіцерів ЗСУ: у прокуратурі розповіли, що наробили підозрювані
"А що там робити?", - написала Нікітіна у відповідь.
Також зірка додала фото, де була в сукні нареченої.
"Як ти?" - написав ще один фанат.
"Чесно, добре... Часто буває накриває, але цього ніхто не бачить і не повинен бачити. Звикаю жити в нових реаліях. Вже починаю планувати життя. Хоча до цього не розуміла, як це робити", - поділилася зірка.
Нагадаємо, блондинка з "Жіночого кварталу" засвітилася в компанії зіркового нареченого.
А ще Politeka повідомляла, що блондинка з "Жіночого кварталу" у крихітному міні задерла ніжку, вразивши виглядом
Також Politeka писала, що блондинка з "Жіночого кварталу" Нікітіна у вузькому топіку залюбувала стильним чином