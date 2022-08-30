Як пише Politeka.net , Катя Нікітіна – відома українська актриса, яка стала зіркою "Жіночого кварталу". Знаменитість також любить займатися спортом та допомагає українцям освоїти майстерність шпагату. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами.





Не забуває Катя і про Інстаграм, де веде сторінку до Інстаграма. А цього разу зірка вирішила поговорити з фанатами.

"Є питання?", - Запитала Катя.

"Коли вийдеш заміж?", - Запитав фанат.

"А що там робити?", - написала Нікітіна у відповідь.

Також зірка додала фото, де була в сукні нареченої.

"Як ти?" - написав ще один фанат.

"Чесно, добре... Часто буває накриває, але цього ніхто не бачить і не повинен бачити. Звикаю жити в нових реаліях. Вже починаю планувати життя. Хоча до цього не розуміла, як це робити", - поділилася зірка.

Нагадаємо, блондинка з "Жіночого кварталу" засвітилася в компанії зіркового нареченого.

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