Как пишет Politeka.net, Катя Никитина - известная украинская актриса, которая стала звездой "Женского квартала". Знаменитость также обожает заниматься спортом и помогает украинцам освоить мастерство шпагата. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками.





Не забывает Катя и об Инстаграм, где ведет страничку в Инстаграм. А в этот раз звезда решила поболтать с фанатами.

"Есть вопросы?", - спросила Катя.

"Когда выйдешь замуж?", - спросил фанат.

"А что там делать?", - написала Никитина в ответ.

Также звезда добавила фото, где была в платье невесты..

"Как ты?", - написал еще один фанат.

"Честно, хорошо.. Часто бывает накрывает, но этого никто не видит и не должен видеть. Привыкаю жить в новых реалиях. Уже начинаю планировать жизнь. Хотя до этого не понимала, как это делать", - поделилась звезда.

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