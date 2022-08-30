Как пишет Politeka.net, Катя Никитина - известная украинская актриса, которая стала звездой "Женского квартала". Знаменитость также обожает заниматься спортом и помогает украинцам освоить мастерство шпагата. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками.
Не забывает Катя и об Инстаграм, где ведет страничку в Инстаграм. А в этот раз звезда решила поболтать с фанатами.
"Есть вопросы?", - спросила Катя.
"Когда выйдешь замуж?", - спросил фанат.
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"А что там делать?", - написала Никитина в ответ.
Также звезда добавила фото, где была в платье невесты..
"Как ты?", - написал еще один фанат.
"Честно, хорошо.. Часто бывает накрывает, но этого никто не видит и не должен видеть. Привыкаю жить в новых реалиях. Уже начинаю планировать жизнь. Хотя до этого не понимала, как это делать", - поделилась звезда.
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