Как пишет Politeka.net, Катя Никитина - известная украинская актриса, которая является звездой "Женского квартала". На этом таланты знаменитости не заканчиваются, ведь Катя обожает спорт, танцы у пилона и растяжку. Звезда не только показывает свои умения, но и учит всех желающих. Не забывает Никитина и об Инстаграм, где делится с фанами своим творчеством, а также кадрами из личной жизни.

А в этот раз Катя разместила фотографию из спортзала. Звезда позировала в велосипедках и топике. Актриса подняла руку, хвастаясь своим бицепсом.

"Сегодня будут очень горячие булочки, присоединяйтесь", - написала Катя в своем новом сторис, которое разместила в Инстаграм.

Стоит отметить, что Никитина, как и другие украинские звезды, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками.

Сообщалось, что Катя Никитина решила затронуть языковую тему. Звезда отметила, что на текущий момент она передает "привет суржику".

"Украинский язык - топ. Я обещаю, подтянуть. Друзья, ругаться из-за того не нужно. Просто учите. Но пока "привет суржик", - написала Катя.

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