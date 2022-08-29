Як пише Politeka.net, Ольга Цибульська – відома українська співачка, яка є кумою Михайла Хоми з гурту Дзідзьо. Зірка уславилася завдяки "Фабриці зірок", де перемогла на проекті. А минулого року Цибульська пішла на шоу "Маска", де в образі "Скандала" дійшла до фіналу і здобула друге місце, поступившись перемогою "Жирафі", під якою ховався артист MELOVIN. Не забуває Цибульська і про соціальні мережі, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

На цей раз Оля поділилася відео, в якому насмішила українців.

"Я з Козельщинського району. Щось пропустила ці збори", "Як вступити до вашої партії?", "Ох і смішно", "Малавато".

Нагадаємо, Цибульська із сином зважилися на зміну іміджу, кадри перетворення

А ще Politeka повідомляла, що кума Дзідзьо Цибульська нарешті наважилася показати чоловіка, кадри

Також Politeka писала, що Цибульська заговорила на тему, яка багатьом цікава



