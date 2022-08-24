Как сообщает Politeka.net, сегодня Украина отмечает День Независимости. В условиях войны этот праздник более особенный. Украинские звезды радуют украинцев своими поздравлениями. Не осталась в стороне украинская певица Оля Цибульская, которая оставила тепле слова в Инстаграм.
"Живешь!! Сегодня и завтра ты будешь тоже, моя родная, гордая и непокоренная. С Днем Независимости Украины!", - написала Оля Цибульская.
Певица также опубликовала видео, на котором поет кусочек новой песни "Живеш", премьера которой должна состояться сегодня на День Независимости. На кадрах артистка нарядилась в этно образ. Она выбрала воздушное белое платье с широкими рукавами и длинной юбкой с разрезом. Волосы она оставила распущенными, а также нанесла на лицо легкий макияж. К слову, ведущая недавно сменила прическу и сделала себе модную челку.
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Украинцы в комментариях оставили слова поздравления, а также отметили, что ждут песенной новинки от Оли Цибульской: "Вы не такая как другие вы особенная певица", "Будь счастливой украинка", "Невероятная душа и песня, очень ждем", "Невероятное видео! Невероятная ты! Сила", "Непревзойденная".
Напомним, что Цибульская покорила зажигательными танцами своих родителей через боль.
Как сообщала Politeka, кума Дзидзьо Цибульская прошлась по Бузовой, Лазареву и другим российским звездам.
Также Politeka писала, что Цибульская честно рассказала, как ее накрывает.