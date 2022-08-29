Как пишет Politeka.net, Ольга Цибульская - известная украинская певица, которая является кумой Михаила Хомы из группы Дзидзьо. Звезда прославилась благодаря "Фабрике звезд", где победила на проекте. А в прошлом году Цибульская пошла на шоу "Маска", где в образе "Скандала" дошла до финала и завоевала второе место, уступив победу "Жирафе", под которой прятался артист MELOVIN. Не забывает Цибульская и о социальных сетях, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

А в этот раз Оля поделилась видео, в котором насмешила украинцев.

"Я из Козельщинского района. Что-то пропустила это собрание", "Как вступить в вашу партию?", "Ох и смешно", "Маловато".

@cybulskaya

😂😂😂

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