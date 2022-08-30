Популярна українська співачка Анна Трінчер, яка минулої зими зробила пластичну операцію зі збільшення грудей, часто ділиться з шанувальниками новинами про своє життя в Instagram. Так, цього разу зірка вирішила полоскотати нерви фоловерів, виклавши у сторіс нескромне фото.

За словами Анни, вона зібралася до спортзалу після того, як повернулася з гастролей у Португалії. Як відомо, кілька днів тому артистка виступала за кордоном на патріотичному концерті до Дня незалежності України. Схоже, під час цієї поїздки зірка не відмовляла собі у смакотах і тепер змушена спалювати калорії у спортзалі.

На новій фотографії Трінчер зняла себе в дзеркало на телефон. Перед камерою вона з'явилася в спокусливому образі - чорних трусах і кофтині зі шнурками на декольті, це вбрання підкреслило всі принади молодої співачки. Її волосся розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж.

"Збираюся саме на спорт, вибивати всі кілограми через пиріжки в Португалії", - підписала фотографію Ганна Трінчер.

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