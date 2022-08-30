Популярная украинская певица Анна Тринчер, которая прошлой зимой сделала пластическую операцию по увеличению груди, чатсо делится с поклонниками новостями о совей жизни в Instagram. Так, в этот раз звезда решила пощекотать нервы фолловеров, выложив в сторис нескромное фото.
По словам Анны, она собралась в спортзал после того, как вернулась с гастролей в Португалии. Как известно, несколько дней назад артистка выступала за границей на патриотическом концерте ко Дню независимости Украину. Похоже, во время этой поездки звезда не отказывала себе во вкусностях и теперь вынуждена сжигать калории в спортзале.
На новой фотографии Тринчер запечатлела себя в зеркало на телефон. Перед камерой она появилась в соблазнительном образе – черных трусах и кофточке с шнурками на декольте, этот наряд подчеркнул все прелести молодой певицы. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж.
"Собираюсь как раз на спорт, выбивать все килограммы из-за пирожков в Португалии", - подписала фотографию Анна Тринчер.
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