Популярна українська телеведуча Лілія Ребрик, яка нещодавно звільнилася з телеканалу "Україна", де вела ранкове шоу, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці Instagram. Так, цього разу зірка поділилася чарівним відео із центру Києва, а у підписі до нього поностальгувала.

"Останній літній тиждень і все - далі осінь. Раніше я завжди любила кінець літа: це - як вечір неділі перед важким робочим тижнем, але він все ж таки як затишний, теплий, сповнений радостей - дає тобі сили та енергії для нових звершень. В останні дні літа у моєї старшої дочки день народження: обожнюю готуватися до нього, вибирати подарунки, вигадувати сюрпризи... А ще, я завжди любила перед шкільною суєтою... Від неї, звичайно, болить голова і худне гаманець, але, коли все зібрано, ти полегшено зітхаєш "Так хочеться повернути ці мирні звички в життя...", - написала Лілія.

Також вона додала, що наприкінці літа завжди була у передчутті нових проектів, початку сезонів та нових прем'єр у театрі. Однак цього літа все по-іншому, і давно немає внутрішнього спокою.

«Це було найдивовижніше і найжахливіше літо. Воно навчило нас жити без довгоочікуваних відпусток, без моря, часом навіть без мрій і планів. Це перше (і останнє!) літо без херсонських кавунів і помідорів. без мелітопольської вишні — теж перше (і останнє!)", — сказала Ребрик.

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