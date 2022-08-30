Популярная украинская телеведущая Лилия Ребрик, которая недавно уволилась с телеканала "Украина", где вела утреннее шоу, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась очаровательным видео из центра Киева, а в подписи к нему поностальгировала.

"Последняя летняя неделя и все – дальше осень. Раньше я всегда любила конец лета: это – как вечер воскресенья перед тяжелой рабочей неделей, но он все же как уютный, теплый, исполненный радостей – дающий тебе силы и энергии для новых свершений. В последние дни лета у моей старшей дочери день рождения: обожаю готовиться к нему, выбирать подарки, придумывать сюрпризы. А еще, я всегда любила пред школьную суету. От нее, конечно, болит голова и худеет кошелек, но, когда все собрано, ты облегченно вздыхаешь. Так хочется вернуть эти мирные привычки в жизнь…", - написала Лилия.

Также она добавила, что в конце лета всегда была в предвкушении новых проектов, начала сезонов и новых премьер в театре. Однако, этим летом все по-другому, и давно нет внутреннего покоя.

"Это было самое удивительное и самое страшное лето. Оно научило нас жить без долгожданных отпусков, без моря, иногда даже без мечтаний и планов. Это – первое (и последнее!) лето без херсонских арбузов и томатов. И без мелитопольской черешни первое (и последнее!) тоже", - заявила Ребрик.

Напомним, "Бессовестные оба": хейтеры набросились на Каменских и Потапа после паралича.

Как сообщала Politeka, Ведущий "Орла и Решки" Серьга, еще недавно защищавший Пушкина, изменил риторику: "Когда начал общаться на украинском...".

Также Politeka писала, что 37-летний экс-"Холостяк" Макацария показал настоящий кайф с молоденькой женой: кадры.