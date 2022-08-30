Популярна українська співачка Джамала, яка була переможницею "Євробачення", а з початку війни почала активно гастролювати із благодійними концертами на підтримку України, стала учасницею польських "Танців із зірками".
Так, 29 серпня у Польщі стартував новий сезон шоу "Танці із зірками", участь у якому бере українська співачка Джамала. Відео її виступу опублікували на сторінці проекту у Instagram. Як раніше повідомляла сама артистка, її партнером на паркеті став польський хореограф Яцек Йешке.
У першому ефірі шоу Джамала та її партнер виконали на паркеті проекту англійський вальс. Треба сказати, що польське журі оцінило танець пари на 37 балів. І це один і найвищий результат. Перед стартом проекту судді чесно зізналися, що сумніваються, чи зможуть відокремити танець від контексту війни в Україні. Але Джамала станцювала так добре, що ця проблема нівелювалася. У свою чергу Джамала сказала, що не хоче поблажок.
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Зазначимо, що за результатами першого ефіру паркет залишила пара №2 – актор Лукаш Плошайський та Вікторія Оміла. Вони отримали лише 25 балів від суддів та в сумі з оцінками глядачів опинилися на останньому місці. Найвищий бал у пари №8 Джамала та Яцек Йешке та №10 Яцек Єлонек та Майкл Данильчук.
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