Популярная украинская певица Джамала, которая была победительницей "Евровидения", а с начала войны начала активно гастролировать с благотворительными концертами в поддержку Украины, стала участницей польских "Танцев со звездами".

Так, 29 августа в Польше стартовал новый сезон шоу "Танцы со звездами", участие в котором принимает украинская певица Джамала. Видео ее выступления опубликовали на странице проекта в Instagram. Как ранее сообщала сама артистка, ее партнером на паркете стал польских хореограф Яцек Йешке.

В первом эфире шоу Джамала и ее партнер выполнили на паркете проекта английский вальс. Надо сказать, что польское жюри оценило танец пары в 37 баллов. И это один и самых высоких результатов. К слову, перед стартом проекта судьи честно признались, что сомневаются, смогут ли отделить танец от контекста войны в Украине. Но Джамала станцевала так хорошо, что эта проблема нивелировалась. В свою очередь Джамала сказала, что не хочет поблажек.

Отметим, что по результатам первого эфира паркет покинула пара №2 – актер Лукаш Плошайский и Виктория Омила. Они получили всего 25 баллов от судей и в сумме с оценками зрителей оказались на последнем месте. Самый высокий балл у пары №8 Джамала и Яцек Йешке и №10 Яцек Елонек и Майкл Данильчук.

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