Популярний грузинський продюсер та шоумен Іраклі Макацарія, який був учасником українського сезону шоу "Холостяк", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Нещодавно знаменитість одружився, обраницею 37-річного "Холостяка" стала 20-річна красуня Ліза Чічуа. Тепер сторінка шоумена замайоріла кадрами з молодою дружиною.

Так, на новій фотографії Іраклі та Ліза зображені на пляжі в цікавому місці, а за їхніми спинами видно незвичайну високу скульптуру. Перед камерою шоумен з'явився у темних шортах та смугастій сорочці, тоді як Ліза постала у незвичайному образі. На ній короткі джинсові шорти та короткий червоний топ, при цьому вона ніби завмерла у ляльковій позі.

У підписі до публікації Макацарія написав: "Anaklia Summer Camp". А шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію колишнього холостяка: "Так схожі, як брат і сестра", "Ви прекрасні! Привіт з України! Дякую за все!", "Будьте щасливі!", "Дуже красива пара", "Яка гарна пара" пара", "Як ніжно він її обіймає", "Ви такі схожі", "Такі красиві. Ви дуже гарна пара", "Як Барбі та Кен", "Дуже красива пара", "Барбі та Кен", "Ви такі схожі, дуже красиві, милуюсь завжди вашою парою, ви прям світитеся", "Будьте щасливі на довгі роки!".

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