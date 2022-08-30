Популярный грузинский продюсер и шоумен Иракли Макацария, который был участником украинского сезона шоу "Холостяк", часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Недавно знаменитость женился, избранницей 37-летнего "Холостяка" стала 20-летняя красотка Лиза Чичуа. Теперь страница шоумена запестрела кадрами с молодой женой.

Так, на новой фотографии Иракли и Лиза запечатлены на пляже в интересном месте, а за их спинами видно необычную высокую скульптуру. Перед камерой шоумен появился в темных шортах и полосатой рубашке, тогда как Лиза предстала в необычном образе. На ней короткие джинсовые шорты и короткий красный топ, при этом она как будто замерла в кукольной позе.

В подписи к публикации Макацария написал: "Anaklia Summer Camp". А поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию бывшего холостяка: "Так похожи, как брат и сестра", "Вы прекрасны! Привет из Украины! Спасибо за все!", "Будьте счастливы!", "Очень красивая пара", "Какая красивая пара", "Как нежно он ее обнимает", "Вы так похожи", "Такие красивые. Вы очень красивая пара", "Как Барби и Кен", "Очень красивая пара", "Барби и Кен", "Вы так похожи, очень красивые, любуюсь всегда вашей парой, вы прям светитесь", "Будьте счастливы на долгие годы!".

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